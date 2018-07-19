Oppo Find X ve onun beğeni toplayan özçekim kamerası Pakistan’a doğru yol almaya başladı. Telefonun ülke genelinde hemen hemen bütün teknoloji mağazalarında satışa sunulması bekleniyor.

Oppo Find X 4 Ağustos’ta Pakistan’a Geliyor

Find X’in Pakistan’daki fiyatı 129,999 PKR (1000 $ / 870 €) olarak belirlenmiş. Böylelikle cihaz Hindistan‘ta çıkış yaptıktan yalnızca bir gün sonra ve Filipinler‘den ise birkaç gün önce Pakistan’a gelmiş olacak.

Cihaz Bordeaux Kırmızı ve Buzul Mavi renkleriyle sahibini arıyacak. Söylentiler arasında ne yazık ki Beyaz renge dair herhangi bir ipucu bulunmuyor. Umarız en kısa zamanda ülkemize de giriş yapacaktır.

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