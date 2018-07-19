Xiaomi Mi Max 3, bugün resmi bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtıldı. Telefon daha önce defalarca Weibo üzerinden sızdırılmış ve hakkındaki birçok şeyi hali hazırda öğrenmiştik. Şimdi açıklanan bilgiler bunları doğrular bir nitelik taşıyor.

Cihazdaki ekran 6.9 inç ve Full HD+ çözünürlük ile 18:9 en / boy oranı sunuyor. Batarya ise 5500 mAh gibi devasa bir kapasitede.

Xiaomi Mi Max 3 6.9 İnç Ekran ve 5500 mAh Batarya Sunuyor

Xiaomi Mi Max 3 birçok özelliğini Redmi Note 5‘ten ödünç alıyor. 1.8 GHz’de çalışan sekiz çekirdekli bir işlemcisi olan aynı Qualcomm Snapdragon 636 yonga setini çalıştırıyor. Çift kamera düzeneği de aynı; f / 1.9 diyafram, 1.4 µm piksel boyutu ve çift piksel faz algılamalı 12 MP ana lens ile portre çekimleri için f / 2.0 diyaframlı ikincil bir 5 MP kamera. Özçekim kamerasının çözünürlüğü 8 MP.

Xiaomi Mi Max 3, donanım anlamında Redmi Note 5 ile benzer olabilir, ancak görünümü itibariyle aynı anten bant tasarımını taşıyan büyütülmüş bir Mi 6X‘e benziyor. Yeni phablet‘in boyutu 176.15 x 87.4 x 7.99 mm ve ağırlığı 221 gram.

Cihaz Siyah, Altın ve Mavi renkleriyle geliyor. Mi Max 3 iki farklı sürüme sahip olacak. 4 GB RAM + 64 GB depolama için 1,699 CNY (252 $ / 220 €) ve 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı içinse 1,999 CNY (300 $ / 255 €) fiyat biçilmiş.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.