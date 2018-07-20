Light firması 2015 yılında 16 lensli kamerasını duyurduğunda zamanının çok ötesinde bir işe imza atmıştı. Şirket bunu LG, 2016’da G5 ile çift kameralı telefon çılgınlığını başlatmadan önce başardı. Bugün çoğu telefon hala iki adet kamera ile geliyor. Tüm bunların ardından şirket şimdi 121 milyon dolar değerinde önemli bir yatırım aldı.

Yatırımın arkasında SoftBank Vision Fund ve Leica var. Şirketin yeni akıllı telefonu bu yılın sonununda piyasaya çıkacak. Ancak bu kez 16 değil 9 kamera ile gelecek ki hala çılgın bir rakam.

9 Kameralı Light, 121 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Çok fazla lens söz konusu olunca Light gerçek dünyanın 3 boyutlu isabetli bir modelini çıkarabiliyor. Şirket akıllı telefonların da ötesinde düşünerek, otonom araçlarda kullanılan LIDAR teknolojisini kendi kamera sistemi ile değiştirmek istiyor. Firmanın nihai hedefinde robotik, havacılık, drone ve endüstriyel üretim alanlarına girmek var.

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