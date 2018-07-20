Telefon Satışlarındaki Artış Kripto Paradan Darbe Alan Çip Üreticilerini Sevindirecek

2018 iPhone‘lar her sene olduğu gibi eylül ayında piyasaya sunulacak. Bu nedenle TSMC, Apple’ın yeni A serisi çiplerinde seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa yarı iletken üreticisinin bu yılki satış beklentileri geçtiğimiz yıla göre hayli yüksek.

Artan Telefon Satışları Kripto Paradan Darbe Alan Çip Üreticilerini Sevindirecek

Akıllı telefon yonga setlerindeki yavaşlayan satışlara rağmen Tayvanlı şirket, 2018 iPhone’larla birlikte çip satışlarında “büyük tek haneli büyüme” bekliyor. Apple yeni akıllı telefonlarını 7 nm A12 çipleri ile donatacak ve bundan sonraki en yakın sıçrama 2020’de 5nm üretim süreciyle yaşanacak.

Diğer yandan TSMC, kripto para maceralarının bekledikleri gibi başarılı geçmediğini söylüyor. Bilmeyenler için, çip üreticisi güçlü madencilik kitleri üretiyor ve kripto paradaki önemli düşüş nedeniyle haziran-eylül çeyreği gelirlerinde ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bununla birlikte, akıllı telefon çiplerine olan artan talebin yetersiz kripto ekipman satışlarını dengeleyeceği düşünülüyor. TSMC CEO’su akıllı telefon çip satışlarının bu yılın son çeyreğine doğru büyük oranda hızlanmasını bekliyor

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.