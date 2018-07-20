Meizu X8‘in lansmanı yaklaşıyor. Ancak şimdiye kadar elde ettiğimiz tüm bilgiler şirketin CEO’su tarafından yayımlanan birkaç merak uyandırıcı görsel olduğundan cihaz büyük ölçüde gizemini korumuştu.

Meizu X8 Görülmüş En Küçük Çentiğe Sahip Olacak

Bugün ortaya çıkan yeni bir canlı görüntü cihazın tasarımı hakkında bizlere iyi bir bilgi veriyor. Ayrıca içindeki Snapdragon 710 yonga setini de doğruluyor. Weibo’dan gelen sızıntıya göre görüntü prototip bir sürüme ait.

Jack Wong, cihazın Xiaomi Mi 8 SE’den daha iyi olacağını açıklamıştı ancak bunun daha büyük ekrandan başka bir anlama gelip gelmediğinden söz etmemişti.

Şimdiyse yeni bir şey daha öğrenmiş durumdayız: Çok daha küçük çentik. Fotoğrafın çekildiği açıdan da kaynaklanıyor olabilir ancak çentik oldukça minik görünüyor ve çerçeveler Mi 8 SE’dekilerle birebir aynı gibi. Bu da daha iyi bir ekran-gövde oranı ile karşılaşacağımız anlamına gelebilir.

Fotoğraf ayrıca cihazın Android işletim sisteminin en yeni sürümünü, Android 8.1 Oreo’yu çalştırdığını ortaya koyuyor. Meizu X8’in rakipleri karşısısnda nasıl bir performans sergilediğini görmek ilginç olacak.

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