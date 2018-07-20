Koreli medya kaynağı The Bell‘e göre, Samsung Genel Başkanı Jay Lee, S Pen’li Galaxy Note ailesini beğenilen Galaxy S amiral gemisi serisiyle birleştirmeye hazırlanıyor. Bunun arkasında yatan birkaç farklı neden var.

Samsung Galaxy Note Serisi Satıştan Kaldırılıyor

İlk sebep Çin’in giriş ve orta segmentlerde Samsung’un pazar payını büyük ölçüde almış olması. İş böyleyken geriye kalan üst segmentteki kullanıcılar da amiral gemisi modellerin her yıl giderek artan fiyatlarından şikayetçi oluyor. İkinci nedense geçtiğimiz yıl kullanıcıların büyük kısmının Note 8 yerine Galaxy S8+ ile yol almayı seçmiş olmaları.

Büyük ihtimalle aynı olayın Note9 ve S9+ ile de yaşanacağı düşünülüyor. Eğer S9+ kardeşi Note9 ile çok yakın konumlandırılırsa işler yine planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Samsung sadece bu nedenle Note9 için 12 milyon ünite gibi ılımlı bir hedef koyabildi.

Son olarak, daha önce de haberini yaptığımız üç yeni Galaxy S10 iddiası bu söylenti ile uyum gösteriyor. Bunlar arasından S10+ muhtemelen S Pen’li yeni Note olacak. Alışılmış Galaxy S deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar S10’u seçerken bütçelerini fazla sarsmak istemeyenler ekonomik S10 ile gitmek isteyecek. Note deneyimi içinse S10+ tercih edilecek.

Bu kararın gelişim, tasarım ve üretim departmanlarında şirkete büyük bir tasarruf sağlayacağı düşünülüyor. Amiral gemisi ailesini daha derli toplu yapma hamlesi sıradaki esnek ekranlı Galaxy X’e de yeni bir yer açacaktır.

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