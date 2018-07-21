Yaklaşan Mate 20 ve Mate 20 Pro hakkında daha önce bazı şeyler duymuştuk, ancak şu ana kadar hiçbiri Lite sürümünün varlığından söz etmiyordu.

Ünlü sızıntılara imza atan Twitter kullanıcı Roland Quandt, Mate 20 Lite’ın iki farklı çeşidinden bahsettiği bir tweet attı. Bunu kendisine söylenen iki farklı kod ismine dayanarak ortaya çıkarmış: “Sydney M + Sydney I“. Telefonların özelliklerine dair aldığı bir bilgiye göre cihazlardan birinde ekran içi parmak izi sensörü ve diğerinde ise alışılmış parmak izi tarayıcısı bulunacak.

Birden Çok Huawei Mate 20 Lite ile Karşılaşmaya Hazır Olun

Bununla birlikte, Huawei’in bu yeni teknolojiyi ekonomik bir Mate 20 varyasyonu üzerinde kullanmak isteyeceğini pek düşünmüyoruz. Ayrıca LCD paneli geçen yılki Mate 10 Lite‘ın ayak izlerini takip ederse bu özelliğin kullanılmasını daha da zorlaştıracaktır. Yani muhtelemen bu cihazda alışılmış bir güvenlik sistemiyle devam edilecektir.

Daha fazla sızıntı geldikçe cihazlar hakkında daha net bilgilere ulaşacağız. Lite modelinin bu sonbaharda Mate 20 ve 20 Pro ile birlikte piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Önceki nesilde izlenen takvime bakarsak, ekim ayı bu cihazlar için makul bir tarih gibi görünüyor.

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