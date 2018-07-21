İki hafta önce Nokia X6‘nın Çin’den sonra uğrayacağı ilk adresin Hong Kong olacağını duymuştuk. Ancak cihaz Nokia‘nın resmi Facebook sayfasından aktarılan bir bilgiye göre ilk olarak Tayvan’a gidiyor.

Nokia 6.1 Plus Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Gönderide telefonun Android One çalıştırdığı ve tekrar tekrar “Nokia 6.1 Plus” adına sahip olacağı söyleniyor. Daha önce de sızdırıldığ gibi HMD Global’in Çin’deki “X6” yerine bu ismi kullanması bekleniyordu.

Ne yazık ki paylaşımda başka bir ayrıntıya yer verilmiyor. Ancak gidişata bakılırsa telefonun Türkiye’ye planlanandan erken geleceğini ve orijinal Nokia X6 muadili ile aynı özelliklere sahip olacağını şimdiden varsayabiliriz.

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