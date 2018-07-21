Samsung Galaxy Note 9 çıkış tarihi hızla yaklaşıyor, dolayısıyla da şirket cihazın lansmanı için gerekli tüm hazırlıklara şimdiden tamamladı.

Samsung Galaxy Note 9 Ön Siparişleri Erken Başladı

Öyle ki Samsung Güney Kore’deki ön siparişleri başlatmaya çoktan hazır. En azından iki Galaxy Note 9 afişine işaret eden Twitter’daki mesajlardan birinde ifade edilen bu. Cihazın, Note 8 ile oldukça benzer bir fiyatla küresel piyasaya sürülmesi bekleniyor. Note 8 karşısında yeni Note 9’un yalnızca küçük bir güncelleme getirdiği düşünülürse bu kulağa oldukça mantıklı geliyor.

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