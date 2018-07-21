9 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan resmi tanıtım etkinliğine artık oldukça yakınız. Samsung Galaxy Note9 şimdi her gün, bazense aynı günde iki kez sızdırılıyor.

İlk kez aygıtın çalışır halde bir fotoğrafını görüyoruz. Fotoğraflardan biri Ayarlar‘daki Hakkında bölümüne işaret ediyor. Ekranın ön yüzü burada yakından görülüyor. Diğer fotoğrafta ise parmak izi sensörünün yeni konumuna dikkat çekilmiş.

Samsung Galaxy Note9 Canlı Fotoğrafları Merak Uyandırdı

Resimler telefonla ilgili çok fazla şey anlatmıyor, ancak model numarasını (SM-N960) ve arka tarafın yeniden tasarlanan üst kısmını (Note8 ile kıyaslandığında) gösteriyor. Bu da daha önce sızdırılan bazı ayrıntıları bir kez daha teyit etmiş oluyor. Çift kamera, LED flaş ve kalp ritmi sensörünü barındıran bu yatay adanın altına parmak izi tarayıcısı oturtulmuş.

Aynı yonga seti seçeneklerini de eklediğinizde, Note9’u halihazırda mevcut olan S9+’dan ayıran tek şey S Pen stylus oluyor (bu sefer Bluetooth desteği ile). Geriye kalan farklılıklar daha büyük ekran ve 4000 mAh olacağı söylenen pil kapasitesi olacak.

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