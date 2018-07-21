Bugün yayınlanan yeni bir FCC belgesi yaklaşan Samsung Galaxy Watch‘ın iki farklı boyutla piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.

Dün benzer bir sızıntının 1,19 inçlik tek bir yuvarlak ekrana işaret ettiğini görmüştük. Bugünkü sızıntıysa 1,3 inçlik büyük bir ekranın daha varlığından daha söz ediyor. Bu büyük saatin gövdesi 48mm, daha küçük olan seçenek 43.4 mm idi.

Samsung Galaxy Watch İki Farklı Boyutta Olacak

FCC belgesinde iki saatin yan yana getirildiği bir çizim görüyoruz. Bu CAD çizimine göre saatlerin baş kısımlarında herhangi bir estetik farklılık yok. Ancak aksesuar tarafında büyük gövdeli Samsung Galaxy Watch’ın daha sportif, küçük gövdelinin ise daha geleneksel bir kordana sahip olacağı düşünülüyor.

Her iki model de aynı ada sahip olacak. Ayrıca LTE ve 2.4GHz b/g/n Wi-Fi gibi aynı bağlantı seçeneklerini destekleyecekler. Daha büyük olan model SM-R805 model numarasına sahipken, daha küçük olan SM-R815 numarasını taşıyor.

Bu yeni saatin, 9 Ağustos’ta New York’taki Samsung Galaxy Note9 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Eğer yetiştirilemezse muhtemelen Berlin’deki (IFA) Galaxy X etkinliğinde yer alacaktır..

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