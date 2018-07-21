Microsoft 4. çeyrek mali yılı raporunu (haziran ayında sona eren) yayımladı ve şirket geçen yıla göre yüzde 17’lik bir büyüme (30,1 milyar dolar) yaşadı.

Uzmanlar bunda firmanın telefon sahnesinden çekilerek bu alandaki harcamalarını kısmasının payı olduğuna inanıyor. Firma akıllı telefondan boşalan iş gücünü diğer iş kollarına yönlendirerek bu alanlarda ciddi büyümeler kaydetti.

Telefon Arenasından Çekilen Microsoft %17 Büyüdü

Şirketin faaliyet geliri yüzde 35 artışla 10,4 milyar dolara ulaştı. Bunu 8,9 milyon dolar GAAP ve 8,8 milyon dolar GAAP dışı net kazanç ile başardı. Bu da 1,14 dolar GAAP ve 1,13 dolar GAAP dışı hisse başına kazanç anlamına geldi. Microsoft bu 4. çeyrekte temettü yoluyla ve geri alımlarla hissedarlarına 5,3 milyar dolar kazandırdı.

Microsoft, faaliyetlerinin birçoğunda çift haneli gelir artışlarıyla karşılaştı. Bunlardan bazıları:

Verimlilik ve İş – 9,7 milyar dolar (%13 artış)

Office ticari ürünleri ve bulut hizmetleri – %10 artış (Office 365 ve LinkedIn sayesinde)

Akıllı Bulut – 9,6 milyar dolar (23 dolar artış)

Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri – Azure sayesinde %26 büyüme

Windows OEM – OEM Pro’nun %14 büyümesi sayesinde %7’lik bir kazanım

Windows ticari ürünler ve bulut hizmetleri – %23 artış

Oyun – Xbox sayesinde %39 büyüme

Surface – %25 artış

– %25 artış Arama ağı reklamcılığı – %17 artış

Microsoft telefon pazarından çekilmiş olabilir ancak şimdilerde Android ile dönebileceğine dair sinyallerle karşılaşılıyor. Siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.