Yeni Meizu 16 ve 16 Plus ile Samsung’un Seçenekleri Daralıyor

Akıllı telefon arenasına çok hızlı bir giriş yapan Çinliler durmak bilmiyor. Önce Apple’dan büyük bir pazar payı alan Çinli telefon üreticileri gözünü şimdi Samsung’a dikmiş durumda. Öyle ki yaklaşan Meizu 16 ve 16 Plus amiral gemisi telefonlar için verilen çıkış tarihi 8 Ağustos, yani Galaxy Note9 tanıtımından yalnızca bir gün öncesi. Telefonlardan biri ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak.

Meizu 16 ve 16 Plus ile Samsung’un Seçenekleri Daralıyor

Yıllardır akıllı telefon pazarına hükmeden Samsung ve Apple, bu kez Çinli markaların büyük baskısı altında. Şirketlerin pazar payları hali hazırda önemli oranda düştü ve yeni haberler gösteriyorki Meizu 16 ve 16 Plus şimdi çıkışa çok yakın. M882Q ve M892Q model numaralı amiral gemileri, 3C sertifikalarını aldı ve pazara girmeye hazırlar.

Şirketin CEO’su Plus sürümünde ekran içi parmak izi okuyucusunun kullanılacağını doğrulamıştı. Daha küçük ekranlı versiyon ise alışılmış sensör tasarımıyla gelecek.

Bugün ortaya çıkan bir fotoğraf cihazlardan birinin arka yüzünü gösteriyor. Söz konusu karedeki telefon muhtemelen Meizu 16 Plus‘ın ta kendisi. Arka kapağı büyük ölçüde cam ve köşelerde güçlendirme amaçlı metal ve alüminyum parçalar kullanılmış.

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