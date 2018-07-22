Samsung Galaxy Note 9’un devasa bataryası Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı’na ait bir belge ile doğrulandı. Brezilyalı ajans daha önce benzer sızıntılara da imza atmış ve bunlarla gündem olmuştu.

Samsung Galaxy Note 9’un Batarya Kapasitesi Doğrulandı

Sertifika dokümanında pek bir şey ortaya konulmuyor ancak Galaxy Note9’un selefine kıyasla öne çıkacak temel özelliklerden birinin 4000 mAh pil olacağını doğruluyor. Büyük batarya kapasitesiyle ilgili söylentiler nisan ayından bu yana karşımıza çıkmaktaydı. Hatta haziran ayında farklı bir kaynağın aynı konuya işaret ettiğini görmüştük. Şimdiyse bir ay sonra ANATEL bu iddiaları resmi bir belge ile pekiştirmiş oldu.

Samsung Note 9 batarya kapasitesi ile ilgili yapılan tartışmalar böylelikle son bulmuş oldu. Ancak daha büyük pilin Note 9’a tek başına yardım edeceğini düşünmüyoruz. Bunun yanında Quick Charge 4.0 gibi daha gelişmiş şarj teknolojileri ile gelirse Note 8 karşısında daha anlamlı bir yükseltme olacaktır. Zira bugün telefonun herhangi bir süper hızlı kablosuz şarj desteğine sahip olmayacağını da öğrenmiştik.