Roland Quandt isimli meşhur Twitter adresinden Note 9 ve Galaxy Watch hakkında ilginç bir paylaşım yapıldı. Görünüşe bakılırsa amiral gemisini şarj edecek kablosuz şarj ünitesi aynı zamanda Galaxy Watch için de kullanılacak.

Samsung Galaxy Note 9 ve Galaxy Watch İçin Kablosuz Şarj Cihazı

Daha önceleri sızdırılan bir FCC belgesinde Note9 için 25 W’lık çıkışı olan oldukça hızlı bir kablosuz şarj cihazından söz edilmişti. İşte bugün sızdırılan bu fotoğraf, EP-N6100 model numarası ve Wireless Charger Duo ismiyle söz konusu o şarj cihazına işaret ediyor.

İyi haberse ürünün hem akıllı telefonu hem de yaklaşan Galaxy Watch’ı aynı anda şarj edebiliyor olması. Kulağa oldukça iyi geliyor değil mi? Eh, hem evet hem hayır. Ürünün 25W olarak derecelendirilmesi Note 9’u çok hızlı şarj edeceği anlamına geliyor. Çünkü aynı anda bir değil iki cihazı şarj etmek zorunda. Bu da bizi şu sonuca götürüyor; Galaxy Note 9 süper hızlı bir kablosuz şarj desteğine sahip olmayacak.

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