Samsung Galaxy Note 9, 9 Ağustos’ta resmen açıklanacak. Elbette bu bugüne kadarki saklanan en iyi sır değil. Bir süredir Note 9’a dair sızıntılar epey hız kazanmıştı. Bugünse telefonu ilgi çekici bir renk seçeneği ile görüyoruz. Samsung buna Lilac Purple adını veriyor.

Samsung Galaxy Note 9’un Beklenen Renk Seçeneği Göründü

Renk seçeneğinin belli bir kesime hitap edeceği ortada. Bundan önce Coral Blue ve Midnight Black adında mavi ve siyah tonlarının ağırlıkta olduğu seçenekler görmüştük. Ancak önceki haberlerimizde yer verdiğimiz sarı S Pen‘in hâlâ canlı bir fotoğrafıyla karşılaşmadık.

İşlenmiş görüntülerde pembe tonunun yoğunlukta olduğu renk seçeneğinin dışında fazla bir bilgiye rastlamıyoruz. S serisiyle kıyaslandığında yeni Note daha sivri kenarlara sahip olmaya devam ediyor. Çentiksiz AMOLED’in çerçeveleri ise oldukça minimal boyutta.

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