Yeni Nesil Akıllı Telefonların Tam Dört 5G Alıcısı Olacak

Qualcomm X50 modem, 5Gbps’lik çarpıcı hızlar vaat ediyor, ancak oraya ulaşmak için doğru antenlere ihtiyaç duyacak. Şirket ilk milimetrik dalga antenlerini ve 6GHz alt haberleşmeyi açıkladı.

Fark ne? Milimetre dalgası çok yüksek frekanslarda çalışabilir. QTM052 anteni 26 GHz üzerinde ve hatta 37-40 GHz aralığında çalışır ve 800MHz bant genişliğine kadar sinyal alabilir. 5Gbps aktarım hızlarına işte böyle ulaşılır.

Antenin kendisi küçük ve böyle olması gerekiyor. Qualcomm, akıllı telefonlarda aynı anda 4 tanesini çalıştırmayı düşünüyor. X50 modemiyle, iyi bir aralıkta dengeli bir bağlantı elde etmek için gerekli olan ışın oluşturma, ışın yönlendirme ve ışın izleme teknolojilerine destek verilecek.

Ancak bu yüksek gigahertz’li bağlantılar yüksek bant genişliğine sahip ve düşük menzilliler. Yanlızca yoğun nüfuslu şehirlerde iç mekan kullanımı için uygunlar. Ancak bunların dışında kalan yerlerde bahsedilen 6 GHz altı teknolojiler devreye girecek.

QPM56xx ailesi de XZ50 ile çalışmak üzere tasarlanmış. 3.3 GHz’den 5.0 GHz’e kadar çeşitli bantlar destekleniyor ve daha iyi alım içinse MIMO özelliği sunuluyor. MIMO ile telefonlarda aynı anda dört 5G alıcısı çalıştırabilecek.

Qualcomm bu antenleri test etmeleri için telefon üreticilerine göndermeye başladı. Dolayısıyla 5G telefonlar önümüzdeki yıl gerçek olabilir. Bunlara Galaxy S10 ve iPhone 9 gibi amiral gemileri rahatlıkla örnek gösterilebilir.

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