Instagram‘da Öne Çıkan Hikaye özelliği, Instagram’a attığınız hikayelerin bir arşivde tutulmasını ve hikayeleri tekrar Instagram’da paylaşmanızı sağlıyor. Arşivden bulduğunuz hikayeleri Instagram hikayesi olarak tekrar paylaşabileceğiniz gibi profilinize de öne çıkan hikaye olarak ekleyebilirsiniz. Instagram hikayelerinin arşivini bulma ve kaydetme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Instagram Hikayelerinin Arşivini Bulma ve Kaydetme

Instagram’da hikayelerin arşivine erişmek için ilk olarak Instagram uygulamasını açın ve uygulama ana ekranının sağ alt köşesindeki profil butonuna dokunarak profilinize gidin. Profilinizde biyografi bölümünün altında yer alan Öne Çıkan Hikaye butonuna dokunun.

Butona tıkladıktan sonra açılan ekranda Instagram hikayelerine önceden eklediğiniz fotoğraf ve videolar yer alacaktır. Buradan istediğiniz hikayenin üzerine dokunun, hikayeyi seçili hale getirin. Daha sonra ekranın sağ üstündeki İleri‘ye tıklayın. Bu işlem, seçtiğiniz hikayeyi profilinize ekler.

Seçtiğiniz hikayelere, hikayeleri profilinize eklerken başlık vermeniz gerekiyor. Başlığı verdikten sonra hikaye öne çıkan hikaye olarak profilinizde gözükecektir.

Profilinize kaydettiğiniz hikayeyi telefonunuza kaydetmek istiyorsanız, profilinize girin ve öne çıkan hikaye olarak eklediğiniz hikayenin üzerine dokunun. Açılan ekranda hikaye gösterilecektir. Bu hikaye ekranının sol alt tarafındaki, hikayeyi görüntüleyenlerin bulunduğu “xxx kişi gördü.” yazılı yere dokunun. Burada bu hikayenizi paylaştığınızda hikayeyi kaç kişinin gördüğü yer alıyor. Şimdi ise sağ üst taraftaki İndir butonuna dokunarak hikayeyi telefon galerinize kaydedin. Eğer bu hikayeyi Instagram profilinizde gönderi olarak paylaşmak istiyorsanız da İndir butonunun yanındaki butona tıklayın.

Instagram Hikayelerinin Arşivini Bulma ve Kaydetme hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.