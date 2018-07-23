Daha çok nova 3i olarak bilinen Huawei INE-X2, Geekbench testinden çıktı. Bu da bize ilk kez Kirin 710 hakkında fikir edinme şansı verdi. Aynı zamanda çipsetin Snapdragon 710 karşısında neler yapabildiğini öğrendik.

Kirin 710, 4 adet Cortex-A73 çekirdeği (2.2GHz) ve 4 adet A53 çekirdeği (1.7GHz) barındıran 12nm bir yonga seti. Snapdragon 710 ise 2 adet Kryo 360 Gold (2.2GHz) ve 6 adet Kryo 360 (1.7GHz) çekirdeklerine sahip ve 10nm. Sırasıyla Cortex-A75 ve A55’i temel alıyor.

Kirin 710 ve Snapdragon 710 Yonga Setleri Kıyaslandı

Beklenildiği gibi, Snapdragon daha yüksek tek çekirdek performansına sahip. Qualcomm’un söz verdiği A73’teki %20’lik artışı destekliyor. Bu anlamda A55 çekirdeği de saf teorik performansta A53’ten %18 performanslı daha çıkmalı. Bununla birlikte, fark çok çekirdekli testlerde yaklaşık %7’ye kadar küçülüyor.

Çekirdek kompozisyonuna bakıldığında Kirin 710 dört büyük çekirdeğe sahip. Snapdragon 710’da ise bu sadece iki. Böylece ikiden fazla iş parçacığına ihtiyaç duyan bir oyun söz konusu olduğunda daha yavaş Silver çekirdekleri çalıştırılacak demektir.

Yeni Kirin tartışmasız bir şekilde Huawei’in daha önceki orta kademe makinelerde kullandığı 659’a kıyasla büyük bir güncelleme. İki yonga seti tamamen farklı dünyalara ait (710 tek çekirdek performansında neredeyse ikiye katlıyor).