Nokia 8110 Yurt Dışında 80 Dolar Ülkemizde ise 800 Liradan Satışa Sunuldu

Nokia 8110 4G şimdi Tayvan marketine giriş yaptı. Eski 8110 klasiğini canlandıracak olan ve “Matrix telefon” olarak da bilinen cihazın ülkedeki fiyatı beklendiği gibi 80 dolardan başlıyor.

Aynı cihaz ülkemizde 800 liradan ön siparişe açıldı ve önümüzdeki 27 Temmuz tarihinde teslimatlara başlanacak. Cihaz ne yazık k bu fiyatıyla birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmış görünüyor. Nokia 8110 4G şu an için Siyah veya Sarı renklerine sahip.

Nokia diğer taraftan sevilen Nokia 6.1 Plus‘ın küresel pazardaki erişilebilirliğini genişletmeye çalışıyor. Çin’de mayıs ayında Nokia X6 olarak piyasaya sürülen telefon, geçen hafta Hong Kong’da satışa sunuldu. Şimdiyse Tayvan’a adım atmış durumda. Nokia 6.1 Plus Mavi veya Beyaz seçenekleriyle geliyor.

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