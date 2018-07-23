Sony’nin 48 MP Kamera Sensörü Duyanları Heyecalandırıyor

Sony, akıllı telefonlar için geliştirdiği en yeni CMOS görüntü sensörünü tanıttı. Sensör IMX586 olarak adlandırılıyor ve sadece 0.8 mikron boyutunda 48 megapiksele sahip. Eylül 2018 gibi yakın bir zamanda akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanacak.

Şirket basın açıklamasında, artan piksel sayısının, cihazlarda dijital yakınlaştırma kullanıldığında bile yüksek kaliteli fotoğraflar alınmasını sağlayacağını söyledi. IMX586, Quad Bayer 2×2 piksel dizisini kullanılıyor. Bu da gece ve gündüz çekimlerinde kameranın ortam ışığını daha iyi almak için dinamik olarak değişeceği anlamına geliyor.

Gece gibi düşük ışıklı çekimlerde kamera daha net görüntü için 1.6 μm pikselli 12 MP bir sensör gibi davranıyor. Gündüz veya iyi aydınlatılmış bir ortamda ise ızgara, sinyalleri normal şekilde işlemeye dönüyor ve 48 MP fotoğraf çözünürlüğüne ulaşılıyor.

Yeni kameranın Huawei P20 Pro’da kullanılan 40 MP Quad Bayer sensörün devamı niteliğinde olacak. 48 MP kameralı ilk telefonun IFA 2018’de beklenen Xperia XZ3 olacağı tahmin ediliyor.