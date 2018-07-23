Xiaomi Mi Max 3 Pro şimdi resmiyet kazanmaya oldukça yakın görünüyor. Mi Max 3‘ün yanında görmeyi beklediğimiz telefon, Qualcomm’un web sitesinde Snapdragon 710 destekleyen akıllı telefonlar arasında listelendi. Bu telefonun çıkışa yaklaştığının somut bir kanıtı olarak kabul edilebilir.

Xiaomi Mi Max 3 Pro Yeni iPhone’a Göz Açtırmayabilir

Listelemede cihazla ilgili herhangi bir detay paylaşılmıyor. Ancak Pro sürümün birçok özelliğini Mi Max 3’den alacağı tahminler arasındaydı. Mi Max 3 Pro’da 6,9 inç 1080 x 2160 piksel IPS LCD bir ekran, çift 12MP + 5MP kamera düzeneği ve 8 MP özçekim kamerası gibi ilginç özelliklerin olması bekleniyor.

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