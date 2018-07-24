Android‘li akıllı telefonlardaki Gmail uygulamasında kaydırma seçeneklerini düzenlemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Gün içerisinde e-posta hesabımıza sayısız e-posta gönderiliyor; bunların büyük kısmı kullanışsız ve çeşitli reklam / pazarlama içerikleri oluyor. Önemli mail’ler çoğunlukla bunların arasında kayboluyor. Google’ın Gmail için 15 GB ücretsiz alan sağladığı düşünülürse e-postalar üzerine dokunup basılı tutarak hemen erişilebilen Delete butonunun büyük kolaylık sağladığı açık.

Gmail’de bir e-posta üzerinde kaydırma hareketi yapıldığında e-posta arşive taşınıyor ve gelen kutusundan kaldırılıyor. Bu e-posta Gmail hesabınızdan kaldırılmış olmuyor, arşivlenen e-postalara tüm mail’lerin yer aldığı sekmeden ulaşılabiliyor. Gmail uygulamasındaki bu kaydırma seçeneğini arşivleme dışında başka bir işlemi hızlı şekilde gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Gmail uygulamasında kaydırma seçeneklerini düzenlemek oldukça kolay.

Android: Gmail Uygulamasında Kaydırma Seçeneklerini Düzenlemek

Öncelikle Gmail uygulamasını açın ve arayüzde sol üst kısımda yer alan, üç adet çizgili simgeye sahip olan butona dokunun.

Açılan menüde aşağı doğru kaydırma yapın ve Settings seçeneğine dokunun.

General settings seçeneği ile devam edin.

Swipe actions seçeneğine erişin.

Burada Right swipe ve Left swipe yani sağa kaydırma ve sola kaydırma seçenekleri için atanan işlevler görülebiliyor. Varsayılan ayar her ikisi için de e-postayı kolayca arşivlemeyi sağlıyor. Herhangi birisinin üzerine dokunun. Arşivleme dışında silme, okundu /okunmadı olarak işaretleme, taşıma, erteleme işlevlerinin de kullanılabileceğini göreceksiniz. Buradan sağa ve sola kaydırma seçenekleri için dilediğiniz işlevleri atayabilirsiniz.

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