Wi-Fi şifrenizin herkes tarafından bilinmesini istemiyorsanız artık parolanızı kimseyle paylaşmadan basit bir yöntemle ağınızı paylaşabilirsiniz. Eve gelen misafirlerinize kablosuz ağ şifrenizi söylemeye gerek kalmadan, misafirleriniz Wi-Fi ağınıza bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Android’de Wi-Fi Şifresi Vermeden İnterneti Paylaşma

Wi-Fi şifresi vermeden interneti paylaşmak için üç ayrı adım izlemeniz gerekecektir. İlk adımda kablosuz ağınızın ayrıntılarını not alacaksınız. Kablosuz ağınızın ayrıntılarına ulaşmak için Ayarlar > Wi-Fi‘ye gidin ve kablosuz ağınızın üzerine tıklayın. Şifreleme yönteminizi öğrendikten sonra bu bilgileri bir yere not alın.

İkinci adımda bir QR kod oluşturmanız gerekiyor. QR kod oluşturmak için Google Play Store‘dan ücretsiz olarak QR Code Generator isimli uygulamayı akıllı telefonunuza indirin. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın ve ekranın üst tarafındaki metin kutucuğuna dokunun, buradan Wi-Fi’yi seçin.

Açılan ekrandaki boş kutucuklardan en üsttekine Wi-Fi adınızı alttaki kutucuğa ise Wi-Fi şifrenizi girin. Bağlantı tipini de seçin ve Oluştur‘a dokunun. QR kod oluşturulduktan sonra ekranında üstündeki Kaydet seçeneğine tıklayarak QR kodu telefonunuza kaydedebilir, Paylaş butonuna tıklayarak uygulamalar üzerinden, oluşturduğunuz QR kodu Wi-Fi ağını paylaşacağınız kişilerle paylaşabilirsiniz.

Wi-Fi ağınıza bağlanacak kişinin akıllı telefonunda QR kod okuyucu bir uygulama bulunmalıdır. iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları telefonlarında yer alan QR kod okuyucuyu kullanabilir. Android kullanıcıları ise Google Play Store’dan QR Kod Okuyucu isimli uygulamayı buraya tıklayarak telefonunda indirebilir.

Wi-Fi ağınıza bağlanacak kişi bu uygulamayı indirdikten sonra açtığında, sizin yolladığınız QR kodu QR Kod Okuyucu ile okutmanız gerekiyor. Kullanıcı, QR kod okutulduktan sonra pencerenin altında çıkan Bağlan butonuna tıklayarak Wi-Fi ağınıza bağlanabilir

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