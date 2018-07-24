Henüz bu ayın başında Xiaomi’den birkaç yeni akıllı telefon haberi almıştık. Xiaomi Mi Max 3 zaten resmiydi ve Mi A2 ve Mi A2 Lite hakkında hemen her şeyi biliyorduk. Bu da geriye yalnızca Pocophone’u bırakmış oluyor. Şimdiyse söz konusu hakkında bazı ilginç bilgiler ortaya çıktı.

En Ucuz Snapdragon 845 Akıllı Telefonu ile Tanışın

Pocophone serisi Pocophone F1 ile açılışını yapacak ve başta Doğu Avrupa ülkeleri hedeflenecek. Yeni bir raporda Pocophone F1’in 6 / 64 GB modeli için 420 avro ve 6 / 128 GB modeli içinse 460 avro fiyat seviyesinde olacağı aktarıldı.

Eğer Pocophone F1 gerçekten de Snapdragon 845 ile piyasaya sürülürse, bu net bir farkla Avrupa’da satılan en ucuz Snapdragon 845 destekli akıllı telefon olacak demektir. Henüz onaylanmamış özellikler arasında 6 inç 1080 x 2160 piksel ekran ve renk çeşitleri olarak Gri ve Mavi var. Fiyat bilgisi cihazın listelendiğini raporda geçen EAN-UPC barkodlarından geliyor.

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