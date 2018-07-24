iOS 12 güncellemesi ile nesnelerin gerçek boyutunu öğrenebileceksiniz. iOS 12 ile uyumlu olacak Measure uygulaması, gerçek dünyadaki nesnelerin boyutunu anında ölçer. Evinizde bir yerin uzunluğunu, bir yerin yerden yüksekliğini kolaylıkla hesaplayan Measure, Apple’ın geliştirdiği birinci parti Artırılmış Gerçeklik uygulamasıdır.

iOS 12’de Nesnelerin Gerçek Boyutunu Öğrenme

iOS 12‘de nesnelerin gerçek boyutunu öğrenebilmek için iOS 12 ile telefonunuza gelen Measure isimli Arıtılmış Gerçeklik uygulamasını açın. Uygulama açıldığında uygulamanın size verdiği talimatları uygulayın. Daha sonra içinde beyaz nokta bulunan beyaz daireyi gördükten sonra, ölçüme başlayabilmek için bu daireyi istediğiniz yere taşıyın. Ölçüme devam etmek için iPhone’unuzu ölçüm yapmak istediğiniz yere doğru hareket ettirin. Beyaz noktayı taşıdığınızda ortaya ölçüm sonucu çıkacaktır.

Ölçümü ekranın ortasındaki beyaz dairenin içerisinde yer alan + işaretine tıklayarak sonlandırabilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Temizle butonuna tıklayarak da ölçüm sonucunu silebilirsiniz.

Measure’yi kullanarak bir nesnenin de boyutunu öğrenebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için de yukarıdaki işlemleri aynen uygulamanız gerekmektedir.

Oldukça eğlenceli olan bu uygulama, bir ölçüm esnasında yanınızda ölçüm aleti bulunmayacağı zaman işinize yarayabilir. Her zaman doğru sonuçları vermeye çalışan bu uygulamadaki sonuçlar bazen ufak çaplı yanlış sonuçlar verebilir.

Ölçü birimini değiştirmek istiyorsanız da Ayarlar > Ölçü > Birimleri Ölçme‘ye gidebilir ölçü birimini değiştirebilirsiniz.

iOS 12’de Nesnelerin Gerçek Boyutunu Öğrenme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize buraya tıklayarak forumumuz üzerinden iletebilirsiniz.