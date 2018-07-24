iOS 12 ile birçok yeni özellik iPhone ve iPad‘e eklenecek. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkartacak özellikler ile karşımıza çıkan iOS, getireceği yeni sürümü ile akıllı cihazlarında uygulama kullanım süresini kısıtlama özelliğini de listeye ekliyor. Özellikle de çocukları iOS sürümüne sahip cihaz kullanan ebeveynler için tam bir ihtiyaç ürünü olan bu özellik, göz sağlığı için de kullanıcılar açısından oldukça önemli bir yere sahip.

iOS 12’de Uygulamaların Kullanım Süresini Kısıtlama

iOS 12’de uygulamaların kısıtlama işlemi için iOS cihazınızda Ayarlar bölümü açın. Daha sonra, yine iOS 12 ile gelen Ekran Zamanı seçeneğine tıklayın.

Ekran Zamanı ekranında Uygulamaları Kısıtla butonuna tıklayın. Uygulamaları Kısıtla ekranında bulunan Limit Ekle‘ye tıklayın ve kısıtlamak istediğiniz uygulamanın kategorisini seçin. Kategori seçtikten sonra da ekranın sağ üst köşesindeki Ekle tuşuna basın.

Şimdi kullanımını kısıtlayacağınız uygulamanın, zamanını belirleyin. Uygulama kullanımını her gün kısıtlamak yerine Günleri Özelleştirme butonuna tıklayın ve tıpkı alarm kurar gibi her güne uygulama kullanımını kısıtlama işlemini dağıtın.

Eğer bir kategoriye ait tüm uygulamaları kısıtlamak değil de sadece bir uygulamayı kısıtlamak istiyorsanız da Ayarlar > Ekran Zamanı‘na gidin. Cihazınızın adına dokunun ve En Sık Kullanılanlar bölümüne gidin.

Buradaki uygulamalar en sık kullandığınız uygulamalardır. Uygulamaların toplam kullanım süreleri listede uygulama isimlerinin yanında bulunuyor. Bu listede kullanım süresini kısıtlamak istediğiniz uygulamayı seçin ve Limit Ekle’ye tıklayın. Burada da tıpkı yukarıda bahsettiğimiz gibi uygulamaya kullanım süresi belirleyin.

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