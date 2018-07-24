Xiaomi çocuklar için yeni bir akıllı saat tanıttı. Mi Bunny Watch 3 olarak adlandırılan saat 4G LTE desteği ve bir nano SIM yuvası ile geliyor. İnanılmaz derecede hafif (sadece 51 gram) ve AMOLED ekranı ile 2 MP HD kamerası var.

Küçükler İçin Akıllı Saat: Xiaomi Mi Bunny Watch 3

Giyilebilir saatin 1.41 inç 2.5D Gorilla Glass bir ekranı var ve çözünürlüğü 320 x 360 piksel. Cihaz Pembe veya Mavi renklerde sunulan 140mm – 220 mm’lik lastik kayış seçeneklerine sahip.

2 MP kamerayı kullanarak bitkileri tanımlamaya yardımcı olan bir uygulaması bulunuyor. Gadget, GPS / A-GPS’i destekliyor ve daha kolay izleme için başka uygulamalarla eşleştirilebiliyor.

Pil ortalama 30 saatlik kullanım sunuyor ve 50 dakika içinde şarj oluyor. Ancak üretici, güç hücresinin gerçek kapasitesini açıklamamış. Ayrıca IPX7 uyumluluğu mevcut. Böylece orta şiddetli suya ve hatta dalışa dayanabiliyor.

Tüm alet 43 mm genişliğinde ve 15 mm kalınlığında. Kayışla birlikte 240 mm uzunluğa sahip. Xiaomi Mi Bunny Watch 3, 599 CNY (90 dolar ya da 75 avro) fiyat etiketiyle sunulacak.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.