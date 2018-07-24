LG nihayet LG V20 için Android 8.0 Oreo OTA güncellemesini yollamaya başladı. Bunu ilk alan cihazlar Güney Kore’deki F800L, F800K ve F800S sürüm numaralı modeller olacak. Güncelleme 1,6GB’ın biraz üstünde ve yapım numarası “V20c-JUL-06-2018“.

LG V20 Android 8.0 Almaya Başladı

Güncellemenin değişiklik listesinde şunlar yer alıyor:

Gizlilik politikası değişikliği.

Konfor görünümündeki mavi ışık filtresi geliştirildi. 10 yeni ayar seviyesi eklendi.

filtresi geliştirildi. 10 yeni ayar seviyesi eklendi. Yeni simge şekilleri.

Geliştirilmiş ayarlar düzeni.

Ana dokunmatik düğmeler artık uygulamalar kullanılırken gizlenir.

Her uygulamanın bildirimleri artık tek bir yerde yönetilebilir.

Uygulamalardaki bildirim rozeti yeni bildirim sayısını gösterir.

Arka plan uygulamalarını sınırlandırarak daha iyi pil ve performans optimizasyonları.

Sony’nin LDAC codec’i artık destekleyen Bluetooth kulaklıklarla uyumlu.

Bir uygulama simgesine dokunup basılı tutmak daha fazla seçenek sunar.

Her zaman olduğu gibi LG güncellemeyi önce Güney Kore‘ye göndererek bir anlamda geniş bir test gerçekleştirmiş olacak. Her şey yolunda giderse ardından ülkemizin de içinde bulunduğu diğer birçok noktaya yollanacak.