Sony Xperia XZ2 Premium yeni pazarlara adım atmaya devam ediyor. Telefon, Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan ülkeleri için telefon sertifikası veren Avrasya Komisyonu tarafından onaylandı.

Daha ilginç olansa bu telefona H4413 model numaralı başka bir Sony telefonun daha katılması. Sony’nin önceki model isimlerine bakıldığında bunun henüz duyurulmayan Xperia XA3 olduğu ortaya çıkıyor. Genel olarak XZ telefonlar H6xxx olarak adlandırılırken, orta kademeler H4xxx adını alıyor.

Sony Xperia XA3 Büyük İlgi Topladı

Japon şirketi 30 Ağustos’ta IFA’da bir duyuru yapacak. H4413 akıllı telefonu, bu tanıtımda birkaç yeni XA serisiyle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Xperia XA3 gerçekten de Sony’nin IFA için hazırladığı bir sürprizse, CES Las Vegas 2018’de piyasaya sürülen Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra’dan sadece dokuz ay sonra gelecek demektir. Ayrıca serinin tamamen yeni bir üyesi de olabilir. Tıpkı XA ve XZ serileri arasına yerleşen Xperia XA2 Premium gibi. Henüz donanımı hakkında bir bilgi yok.

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