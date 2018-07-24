Xiaomi, Mi A2 isimli Android One çalıştıran akıllı telefonunu selefine göre bir dizi önemli iyileştirmeyle tüm dünyada satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yeni cihazındaki değişiklikleri özetlemek adına Xiaomi, selefi Mi A1 ile arasındaki özelliklerin kıyaslandığı bir tablo hazırladı. En göze çarpan değişiklik yonga seti. Snapdragon 660 şimdi Snapdragon 625’in yerini almış. Ayrıca isteğe bağlı 6GB / 128GB seçeneği, özçekim kamerasının 5 MP’den 20 MP’e yükselmesi ve daha uzun ekran diğer önemli özellikler arasında.

Xiaomi Mi A2 Özellikleriyle Merak Uyandırıyor

Xiaomi Mi A2, 40 pazarda satışa sunulacak. En erken 27 Temmuz’da Fransa ve sonrasında sırasıyla 8 Ağustos ve 10 Ağustos’ta İtalya ile İspanya giriş yapacak. İspanya’daki fiyat 4 GB / 32 GB için 250 avro, daha mantıkı olan 4GB / 64GB için 280 avro ve 6GB / 128GB içinse 350 avroya çıkıyor. Türkiye’de muhtemelen 2000 liradan alıcı bulacaktır.

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