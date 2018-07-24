YouTube, mobil uygulamaları olan bazı diğer büyük şirketlerin de yaptığı gibi yeni bir özellik test etmek istediğinde yeniliği öncelikle az sayıda kullanıcıya sağlıyor ve testler sorunsuz devam ederse yeni özelliği tüm kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Duruma bakılırsa video paylaşım sitesinin mobil uygulamasının iOS versiyonuna yeni Explore / Keşfet sekmesi ekleniyor. Bu sekmede kullanıcıların geçmişteki izleme deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgi alanlarına yönelik yeni içeriklere ulaşabilmeleri hedefleniyor.

YouTube’un iOS Uygulamasına Deneysel Keşfet Sekmesi Eklendi

Explore / Keşfet sekmesi başka türlü karşılaşmadığınız farklı konuları, videoları ve kanalları fark edebilmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmış; ancak yine de kişiselleştirilebiliyor ve görüntüleme etkinliğinize dayanıyor. Örneğin teleskoplarla ilgili çok sayıda video izliyorsanız Explore’da üst düzey kameralarla ilgili videolar görebileceksiniz. Size biraz daha fazla çeşitlilik sunacak.

Explore / Keşfet sekmesi şu an yalnızca YouTube’un iOS versiyonunda ve bazı kullanıcılarda etkinleştirilmiş durumda. iPhone kullanıcılarının yaklaşık % 1’i cihazlarındaki YouTube uygulamasında Trending sekmesinin yerini yeni Explore sekmesinin aldığını görecek.

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