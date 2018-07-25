Asphalt 9: Legends Çıktı, Şimdi İndirin!

Gameloft, Asphalt 9: Legends‘ı yayımladı. 26 Haziran’da çıkması beklenen oyun tam bir gün önce yayımlanarak sürpriz yaşattı. Oyun şimdi hem App Store’da hem de Play Store’da sunuluyor ve uyumlu cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Legends, uzun süredir devam eden mobil oyun serisinin en yeni uyarlaması. Oyunda yeni lisanslı araçlar (yaklaşık 50 tane), yeni parçalar ve mekanlarla karşılaşılıyor. Grafikler artık daha gelişmiş, kulüp kurma özelliği var ve 7 kişilik bir çok oyunculu modu getirilmiş.

Oyun birkaç bölgede sessiz bir çıkış yaptı ancak şimdi tüm dünya çapında piyasaya sürülmüş oldu. Asphalt 9 her iki platformda da 1,5 GB‘lık bir indirme boyutuna sahip. Bu yüzden ya iyi bir internet bağlantısına ya da bolca sabra ihtiyacınız olacak.

Ayrıca oyunun bir de Windows 10 sürümü olması bekleniyor. Ancak şu anda sadece iOS ve Android sürümleri mevcut. Oyunu aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

iOS l Android

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.