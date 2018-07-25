HTC’nin “Imagine Life” adında bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bunun HTC U12 Life olduğu düşünülüyor (U12’nin kod adı “Imagine” idi). Geçen yıl U11 amiral gemisinin bazı özelliklerini ödünç alan orta segment bir U11 Life karşımıza çıkmıştı. HTC U12 Life ile bu benzer durum yaşanabilir.

Bu yılki Life modeli… daha canlı. Çözünürlük düşmüş olsa da, U12+ ile aynı en boy oranına (18:9) sahip 1080 x 2160 piksel çözünürlüklü 6 inç bir ekranı olacak.

HTC U12 Life: Bütçeye Uygun 6 İnç Telefon

Benzer şekilde yonga seti sekiz Kryo 260 çekirdekli (sırasıyla Cortex-A73 ve A53 tabanlı 4 Gold ve 4 Silver) Snapdragon 636 olacak. Bellek tarafında 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve microSD kart yuvası mevcut.

U12 Life’ın arka tarafında 4K video yakalama kapasitesine sahip 16 MP + 5 MP bir çift kamera düzeneği olacak. Life çift özçekim kamerasını kaybediyor ancak daha yüksek çözünürlüklü bir modüle (13 MP) ve özçekim flaşına sahip oluyor.

Diğer detaylar arasında 3600 mAh‘lik pil kapasitesi ve parmak izi okuyucusu var. Su yalıtımı hakkında bir bilgi yok ama büyük olasılıkla yer alacağını düşünüyoruz (U11 Life IP67’ye sahipti).

U12 Life’ın ne zaman satışa sunulacağı veya ne kadara mal olacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçen yılki telefon 350 dolardı ve yine makul bir seviyede olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca U11 Life’ın bir de Android One sürümü vardı. Bu da beklenecek şeyler arasında olabilir.

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