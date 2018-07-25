LG, OLED Savaşını Samsung’a Kaybetmek Üzere

LG, TV’ler için büyük OLED panel pazarına odaklanırken, şimdilerde Samsung’un kontrolü altına giren akıllı telefon pazarındaki fırsatları kaçırıyor.

Samsung OLED Marketini Kontrolü Altına Aldı

LG Display’in son kazanç raporuna göre bölüm, küçük panel satışlarındaki azalma nedeniyle, yıllık bazda %15‘lik bir düşüş yaşamış. LG Display bunu göz önüne alarak LCD’den OLED ekran üretimine geçişin korunması ancak OLED panel üretimi stratejisinde bir değişikliğe gidilmesi gerektiğine kararını vermiş.

LG ile Apple arasında yeni iPhone’lar için bir sipariş anlaşması yapıldığı iddiaları doğru çıkarsa, Koreli teknoloji devi hızla oyuna geri dönüş yapabilir. Ancak LG, geniş ekran TV panellerine yatırım yapmayı tercih ederse, akıllı telefon pazarında Samsung’a ücretsiz geçiş hakkı tanımaya devam etmiş olacak.

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