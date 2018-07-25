LG’nin V serisiyle uzun vadeli planları olduğu görülüyor. Koreli elektronik üreticisi bu ayın başlarında Meksika’da “LG V90” adıyla bir ticari marka başvurusu gerçekleştirmiş. Dosya 13 Temmuz’da Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial‘a sunulmuş.

LG V90 Şaşırtıcı Biçimde Ortaya Çıktı

Bununla ilgili akla şu iki kurgu geliyor: LG, V serisiyle uzun vadeli düşünüyor olabilir. V40’ın bu yıl çıkacağı düşünülürse, LG’nin V90 adında bir telefonla gelmesi belki birkaç yıl sürebilir. İkinci kurgu ise Meksika’da V90 adını tescillendirmek isteyen bir şirketin olduğu ve LG’nin bununla ilgili adım atmak zorunda kaldığı yönünde.

Bu haber her ihtimale karşı şunu doğruluyor: LG kesinlikle V30 modeli için bir ardıl hazırlamayı planlıyor. V90 olarak adlandırılmayacak olsa bile en kötü ihtimalle V40 ismini alacaktır.

Bildiğiniz gibi LG geçtiğimiz ocak ayında her yıl yeni akıllı telefon çıkarma alışkanlığından vazgeçeceğini açıklamıştı. Genellikle V serisinin IFA Berlin etkinliğinde tanıtıldığını görmeye alışsak da, LG’nin yeni bir modelle gelme ihtimali bu kez biraz daha düşük. Bunda LG’nin MWC’de G7 ThinQ’yu çıkarmamasının payı fazla.

Şu anki LG V40 söylentileri beş kameralı, üçü arkada ve ikisi önde, Storm kod adlı bir cihaza işaret ediyor.

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