Motorola One Power son olarak geçen ay bir fotoğrafının sızdırılmasıyla gündem olmuştu. O zamandan bu yana ufak tefek bilgi kırıntıları ile karşılaştık ancak hiçbiri şimdi TENAA’dan gelenlerle boy ölçüşemiyor. Yeni sertifika telefonun artık çıkışa çok yakın olduğunu gösteriyor.

Motorola One Power’dan Beklenen Haber Geldi

Raporda cihazın model numarası XT1942-1 olarak belirtilmiş. One Power tüm normal ağ bantlarına destek veriyor. Site ne yazık ki henüz merakla beklenen resmi işlenmiş görüntüleri yüklememiş. Bunu daha sonra yapacaktır.

Telefonun 6.2 inç FHD+ çentikli ekran, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu öğreniyoruz. Snapdragon 636 yonga seti bu kez yerini almış. Arka kamerası çift (12MP + 5MP) lenslerden oluşuyor. Özçekim kamerası ise tek 8 MP. Motorola One Power’a 3780 mAh bir pil güç veriyor.

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