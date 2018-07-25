Telefon numaranız ile kullandığınız WhatsApp’ta, başka bir telefon numarası ile oturum açabilirsiniz. Yeni bir telefon numarası aldığınızda eski telefon numaranıza bağlı WhatsApp hesabından oturumunuzu kapatabilirsiniz. Sohbet yedeğinizin gitmesinden korkuyorsanız sohbet yedeğinizi de yeni WhatsApp hesabınıza yükleyebilirsiniz.

WhatsApp’ta Telefon Numarasını Değiştirme

WhatsApp’ta telefon numarasını değiştirmek için akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp uygulamasını açın. Android‘de uygulama ana ekranının sağ üst köşesinde bulunan butona tıklayarak, iOS‘ta sağ alt tarafta bulunan Ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar ekranındaki seçeneklerden Hesap‘a tıklayın.

Hesap ekranındaki seçeneklerden WhatsApp hesabınız ile ilgili gizlilik ve güvenlik ayarlarını yapabileceğiniz gibi telefon numaranızı da değiştirebilirsiniz. Buradaki seçeneklerden Numara Değiştir butonuna tıklayın. Açılan pencerenin sağ üstündeki İleri butonuna tıklayın. Açılan ekranda WhatsApp’ta telefon numaranızı değiştirmeden önce kullandığınız telefon numarasını girin. “Yeni Telefon Numarası” yazan bölüme de WhatsApp hesabına gireceğiniz yeni telefon numarasını girin.

Eğer numara değişikliğinizi WhatsApp’taki kişilerinize bildirmek istiyorsanız numarayı değiştirme işleminin son adımında bulunan Kişilere Bildir butonuna tıklayın. Kişilere Bildir’e tıklarsanız kayıtlı olduğunuz WhatsApp gruplarına ve kişilerin sizle olan sohbet ekranında bildirim gider. Tüm işlemler bittikten sonra WhatsApp sizi yeni telefon numaranızı doğrulama ekranına yönlendirecektir.

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