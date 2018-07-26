Apple’ın piyasaya sürdüğü kablosuz kulaklık AirPods birçok Apple kullanıcısı tarafından tercih ediliyor. Kullanım yoğunluğuna göre en az 2 en fazla 5 saat şarjı dayanan AirPods, hızlı şarj, hareket sensörü, Siri ve zengin bas gibi çeşitli özelliklere sahip. Ayrıca gürültü engelleyici mikrofonu da içinde barındıran AirPods, gelen aramalarda da karşı tarafla görüşmenizi sağlıyor. Kablosuz kulaklık AirPods, Bluetooth sayesinde cihazınız ile bağlantı kuruyor.

Görüşme yapabileceğiniz ve doyasıya müzik keyfini yaşayabileceğiniz kablosuz kulaklığı iCloud hesabı ile eşleştirerek akıllı telefonunuzda veya tabletinizde kullanabilirsiniz. AirPods aksesuarınızı acil bir durumda sıfırlamak istediğinizde de cihazlarınızla bağlantısını kesebilirsiniz.

AirPods’ları Sıfırlama

AirPods’larınızı satacağınız zaman veya cihazlarınızla bağlantısını kesmek istediğiniz zaman kolaylıkla sıfırlayabilirsiniz. AirPods’ları sıfırlama işlemine başlamak için AirPods’larınızın şarjının yeteri kadar dolu olduğuna emin olun. Eğer şarjı dolu değil ise kablosuz kulaklıklarınızı şarj edin.

Kablosuz kulaklıklarınızın şarjının yeterli olduğuna emin olduktan sonra AirPods kutusunu açın ve kutunun arkasında yer alan kurulum düğmesine birkaç saniye basılı tutun. Bu işlemi yapmadan önce AirPods kutusu ile kulaklıkların iyice eşleşmesini sağlayın. AirPods kutusundaki göstergede beyaz ışık yanıp sönüyorsa AirPods’ları sıfırlama işlemi gerçekleşmiş demektir.

AirPods’unuzu sıfırlama işlemini, kulaklıklarınızı satacağınız zaman veya kulaklıkların cihazınızla eşleşmediği zaman gerçekleştirebilirsiniz. Sıfırlama işlemi bu tür durumlarda işinize yarayacaktır.

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