Apple‘ın iOS sürümlü cihazları için geliştirdiği Apple Haritalar, Android cihazlarda kullanılamıyor. Ancak Google‘ın geliştirdiği Google Haritalar uygulaması hem Android hem de iOS sürümüne sahip akıllı cihazlarda kullanılabiliyor.

Apple Haritalar uygulamasının Android cihazlarda kullanılmaması da konum bulma açısından sorun teşkil ediyor. Apple Haritalar’ı Android cihazınızda kullanamazsınız fakat Apple Haritalar’daki konumu Google Haritalar uygulamasında bulabilirsiniz.

Apple Haritalar’daki Konumları Google Haritalar’da Bulma

Apple Haritalar‘daki konumları Google Haritalar‘da bulmak için ilk önce Apple Haritalar uygulamasını iOS cihazınızda açın. Gideceğiniz konuma bir işaret ekleyin ve ayrıntılara gidin. Belirlediğiniz konumun ayrıntılarında size konumun enlem ve boy bilgileri verilir. Bu bilgileri Paylaş butonuna tıklayarak WhatsApp üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla kendinize atın.

Google Haritalar’ı açın ve uygulamadaki arama çubuğuna konumun enlem ve boylam bilgilerini girin. Böylece Google Haritalar uygulamasında bu konum bilgilerini kullanarak Apple Haritalar’da belirlenen konumu bulabilirsiniz.

Gideceğiniz konumu bulduktan sonra Google Haritalar’ın ana ekranındaki Başla butonuna dokunarak gideceğiniz konuma gitmeye başlayabilirsiniz.

Yolculuk esnasında size sesli olarak komut verecek Google Haritalar uygulaması diğer harita uygulamalarına göre daha başarılı çalışır. Gideceğiniz konumda değil de yollar arasında sapmalar olabilir. Ancak sonuç olarak gideceğiniz konuma ulaşırsınız.

Google Haritalar’ı kullanarak bir yolun trafik durumunu da öğrenebilir, rotanızı ona göre değiştirebilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz ve işaretlediğiniz konumun etrafını keşfedebilirsiniz. Yemek yerleri, kafeler ve eğlence alanlarını Google Haritalar üzerinden bulabilirsiniz.

Apple Haritalar’daki Konumları Google Haritalar’da Bulma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize buraya tıklayarak forumumuz üzerinden iletebilirsiniz.