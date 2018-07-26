Gelirler LG’nin Telefon İşini Bırakmasını Söylüyor

LG Electronics ikinci çeyrek gelir raporlarını yayımladı. Koreli şirket 6 ay sonra ilk kez 30 KRW trilyon satış performansına ulaştı. Küresel gelir ve işletme kârı noktalarında bu kez kendi rekorunu kırdı.

LG Gelirlerde Rekor Kırdı Ancak Telefon İşi Hala Zararda

Raporda bir kara leke olarak duran parçaysa Mobil İletişim bölümü. Bu departmanda hem işletme zararı hem de “küresel akıllı telefon marketindeki yavaş büyüme” nedeniyle çeyrelik satışlarda düşüş yaşanmış.

Mutlak rakamlarla konuşulursa, mart ve haziran ayları arasındaki satışlar 2.07 trilyon KRW (9.29 milyar lira) olmuş. Faaliyet zararı ise 832.23 milyon liraya eşit olan 185 milyar KRW olarak kaydedilmiş. Bunun başlıca nedeni, Latin Amerika’daki orta ve düşük segmentteki satışların azalması ve LG V35 ThinQ ve LG G7 ThinQ gibi yeni amiral gemilerinin lansmanlarını desteklemek için artan pazarlama yatırımları.

Gelecek çeyreğin görüntüsü de pek parlak değil. Rakipler yeni ürünler sunmaya devam ederken, üst sınıftaki rekabetin durgun talep nedeniyle kızışması bekleniyor. LG “platform ve modüler faaliyetleri güçlendirerek” satışlarını genişletmeyi planlıyor.

Umarız bu sonbahar ayında yapılacak bir V40 duyurusu ile LG mobil arenaya geri dönüş yapacaktır. Aksi halde mobil bölümün canlandığını asla göremeyebiliriz.

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