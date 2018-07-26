Samsung Display, “kırılmaz” bir esnek OLED panel geliştirdiğini duyurdu. Bileşen akıllı telefonlara özel geliştirilmiş ve ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA) için çalışan UL – Underwriters Laboratories tarafından onaylanmış.

Samsung Galaxy S10 Ekranı Kırılmaz Olacak!

Basın bülteninde kırılmaz ekranın ABD Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen askeri standartlara dayanan gerçek zamanlı bir dayanıklılık testinden geçtiği yazıyor. Teknolojinin önümüzdeki Galaxy S10 amiral gemilerinde kullanması ihtimali bulunuyor.

Samsung Display’in Genel Müdürü Hojung Kim, “güçlendirilmiş plastik cam sıradan camlara çok benzeyen hafifliği, geçirgenliği ve sertliği nedeniyle akıllı telefonlar için özellikle uygun” ifadesini kullanmış.

Şirket güçlendirilmiş OLED paneli aynı zamanda otomobil konsolları, mobil askeri cihazlar, taşınabilir oyun konsolları ve tablet PC’ler için de kullanmayı planlıyor.

UL tarafından yapılan test bir dizi düşüş işlemini kapsıyor. İlk test 1,2 metreden 26 farklı düşüş. Bunu yüksek ve düşük sıcaklık testleri (71 derece ile -32 santigrat derece) izlemiş. Sonuç kısmına ise “panel ön, yan ve kenarlarından zarar almadan normal şekilde çalışmaya devam etti” açıklaması girilmiş.

Daha sonra ise 1,8 metreden yani ABD ordusunun lisans şirketlerinden talep ettiğinden bile fazla bir yükseklikten tekrar test edilmiş ancak panel hala herhangi bir hasar belirtisi olmadan çalışmaya devam etmiş.

İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz.

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