Samsung LPDDR5 RAM’i piyasaya çıkardı ancak bir önceki standart LPDDR4X için pazarda hala yer var. Bugün şirket saniyede 4266 megabit veri aktaran ikinci nesil 4X çiplerini tanıttı. Samsung S10’lardan bütçeye uygun olanında bu çiplerin kullanıldığını göreceğiz.

Samsung Galaxy S10’da 16 Gb RAM’e Hazır Olun!

Bunlar 16 gigabit çipler. Yani çip başına 2 GB demek oluyor; LPDDR5 için 1 GB’dı. Böylece Samsung’un üreteceği 8 GB’lık bir pakette yalnızca dört tanesinin kullanılması yeterli oluyor. Bu da fiyattan tasarruf sağlıyor (LPDDR5’de aynı kapasite için sekiz yongaya ihtiyaç var).

Ayrıca ikinci nesil LPDDR4X önceki nesilden %10 daha az güç tüketiyor ve 8 GB’lık bir paket şimdi %20 daha az yer kaplıyor. Her şey gelişmiş “10nm sınıfı” üretim süreci (10 nm ile 19 nm arasında bir yer demek) sayesinde elde edilmiş.

Yeni RAM çipleri 2019’un ilk yarısında piyasaya sürülen telefonlarda kullanılacak. Samsung ayrıca 4 GB ve 6 GB’lık paketler de hazırlıyor. Böylece üreticilerin elinde bolca seçenek olacak. Bu çipleri gelecek sene piyasaya çıkacak olan Samsung S10‘lardan ekonomik olanında (maliyeti azaltmak adına) göreceğiz.

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