Tüm Telefonları Etkileyen Bluetooth Açığına Karşı Önleminizi Alın

Dünyaca ünlü CERT‘den uzmanlara göre, Bluetooth özellikli cihazların birçoğunda ciddi bir güvenlik açığı bulunuyor. Öyle ki bunlar yalnızca akıllı telefonlar ile sınırlı değil. İşin içinde PC’ler, tabletler ve diğer elektronik cihazlar da var.

Tüm Telefonlar Bu Bluetooth Açığına Karşı Tehlikede

Sorun, veri bir cihazdan diğerine aktarıldığında gerçekleşen veri şifreleme sürecinde yaşanıyor. Anahtarlarda eksik bir kontrol söz konusu (Diffie-Hellman anahtar değişimi) ve bu nedenle Bluetooth’un menzilinde olan bir bilgisayar korsanı aktarılan tüm verilere müdale etme olanağına sahip oluyor. Bu sadece bildirimleri değil aynı zamanda iki faktörlü kimlik doğrulama için kullanılan güvenlik kodlarını da kapsıyor.

Qualcomm, Intel veya Broadcom çiplerini kullanan tüm cihazlar bu açığa karşı savunmasız. Ancak bazı iyi ve bazı kötü haberler var. İyi haber, haziran ayında yayımlanan güvenlik yamasını yükleyen kullanıcılar biraz daha güvende. Ancak bu yamayı yüklememiş olanlar daha ihtiyatlı olmalı ve en kısa sürede yeni yazılım güncellemesini indirmeliler.

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