Canalys firması akıllı saat pazarının 2018 ikinci çeyrek raporunu yayımladı. Bu çeyreklik dönemde Apple’ın 3,5 milyon adet akıllı saat paketlediği görüldü. Ancak buna rağmen şirket pazardaki büyüme oranını karşılayamadı. Bunun sonucu olarak market payı bir miktar geriledi.

Apple 3 Ayda 3,5 Milyon Akıllı Saat Sattı

Araştırma 2018’in ikinci çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların toplamda 10 milyon adet akıllı saat aldıklarını gösterdi. Apple geçen yılın ikinci çeyreği ile kıyaslandığında bu alanda %30 büyümesine rağmen, pazar payının %43’ten %34’e düşmesine engel olamadı.

Apple’ın büyümesi temel olarak Asya’da büyük ilgi toplayan LTE modellerinden kaynaklanıyor. Bu Asya’daki satışlar tüm Apple Watch satışlarının %60‘ını (250,000 adet) oluşturuyor. Apple birçok Asyalı servis sağlayıcı ile LTE’li modelleri için ciddi anlaşmalar yaptı. Bunlar arasında Japonya, Singapur, Tayland, Hindistan, Güney Kore ve hatta Avustralya var.

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