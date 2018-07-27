Pazar analistleri ve endüstri kaynaklarından gelen bilgilere bakılırsa Huawei şu anda esnek ekranlı bükülebilir bir akıllı telefon sunabilmek için var gücüyle çalışıyor. Firma bu alanda dünyanın ilki olmak istiyor ve tüm kaynaklarını bu işe harcıyor.

Dünyanın İlk Esnek Ekranlı Telefonu Bakın Hangi Markadan Geliyor

Araştırmacılara göre Huawei esnek ekran konusunda Samsung’u bitiş çizgisine az bir fark kala geçebilir. Samsung’un katlanabilir Galaxy akıllı telefonunu 2019’un başlarında, muhtemelen MWC 2019’dan önce piyasaya sürmeye hazır olacağını biliyoruz. Yani eğer Huawei ilk olmanın peşindeyse en geç 2018’in sonlarına doğru bir tanıtım yapması gerekecek.

Ancak hemen heyecanlanmayın. Zira tıpkı katlanabilir Galaxy gibi, pazar analistleri de üretilecek olan Huawei cihazın çok sınırlı sayıda olacağına inanıyor. Ayrıca market seviyesinin çok üstünde bir fiyattan sunulacağını düşünüyorlar. Esnek Galaxy cep telefonunun 1,500 dolar ya da daha yüksek fiyatlarda olacağı söylenmişti.

Tabii tıpkı her şey gibi esnek ekranlı telefonlar da ilk örneklerinden belki bir yıl sonra çok daha fazla yaygınlık kazanacaklar. Ancak önce ekran içi parmak izi okuyucularının ana akım halini almasını beklememiz gerekecek.

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