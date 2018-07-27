PUBG ile Fortnite masaüstü ve oyun konsollarında en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Bir süre önce iOS’e çıkış yapan Fortnite’ın yapımcısı Epic Games oyunun yaz aylarında Android’e geleceğini duyurmuştu. Ancak geliştiricinin söylemediği bir şey ise ortada bir tür münhasırlık olacağıydı.

Fortnite Bir Süre Yalnızca Galaxy Note9’a Özel Olacak

Söylentilere göre oyun bir ay boyunca Samsung Galaxy Note9‘a özel olacak. Telefon 9 Ağustos’ta tanıtılacak ve satışlar 24 Ağustos’ta başlayacak. Dolayısıyla bu da oyunun çıkış tarihi olacak.

Ancak daha fazlası var; Samsung amiral gemisini ön sipariş verenlere 100-150 dolarlık V-Dolar (oyun içi para birimi) hediye edilecek. Oyunla ilgilenmeyenler bunun yerine bir çift kablosuz AKG kulaklığı seçebilecek.

PUBG hem iOS hem de Android’de hali hazırda mevcut.

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