Oppo R15’in bir halefi olacağı iddiaları ilk kez geçtiğimiz gün şirketten gelen bir haberle doğrulandı. Oppo, etkinliğinde ilk kez R17 adını ortaya çıkardı. Bugün TENAA’dan gelen bir sızıntı ise tüm bunları doğruları nitelikte.

Oppo R17 Görüntüleri Beklenmedik Bir Detayı Ortaya Çıkardı

TENAA, telefonun ilginç renk tasarımını ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda arkada yer alan çift kamera düzeneğini de gösteriyor. Ancak bir gariplik göze çarpıyor; cihazda alışılmış parmak izi sensöründen eser yok.

Bu da parmak izi sensörünün ekranda bulunacağı anlamına gelebilir. Diğer taraftan telefonun yalnızca Find X gibi yüz tanıma teknolojisine güveneceğini de gösterebilir. Ekranın çerçevesiz olduğu düşünüldüğünde bu iki ihtimalden birine kesin gözüyle bakılıyor.

Listelemede ayrıca 6,3 inç ekran ve 3415 mAh batarya kapasitesi gibi Oppo’nun henüz bahsetmediği detaylar da ortaya çıkarılıyor. R17’nin model numaraları sırasıyla PBCM00 ve PBCT00. Belgeden elde edilen bilgiler şimdilik bu kadar.

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