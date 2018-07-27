Samsung’dan üç yeni “Ingenius” (Apple’ın Genius Bar’ına gönderme) videosu daha geldi. Patlamış mısırlarınızı hazırlayın ve şirketin iPhone’lara gönderme yaptığı, hem muzip hem de aydınlatıcı videolarının tadını çıkarın.

Samsung Videolarında Apple’ı Küçük Göstermeye Devam Ediyor

Samsung reklam oyununda her zaman güçlü olmuştu. Şirket her yeni amiral gemisinin çıkışından önce bazı eğlenceli klipler sunabilmek adına pazarlama bütçesinin önemli bir kısmını buraya ayırıyor. Bunların en sonuncusu Apple iPhone X’e atıfta bulunan Ingenius isimli kısa klipler oldu.

Videolar nadiren 30 saniyeden daha uzun ancak izlemesi genellikle eğlenceli. İlk videoda iPhone’un Gigabit LTE özelliğinin olmamasına dikkat çekildi. Firma daha sonra iPhone X’de hızlı şarjın bulunmamasına, dongle ihtiyacına ve zayıf kamerasına gönderme yaptığı üç yeni video daha yayımladı.

Şimdiyse karşımızda üç yeni bölüm daha var. Firma bu kez iPhone’un bölünmüş ekranda çoklu görev, genişletilemeyen kapasitesi ve çentikli ekranı gibi noktalarını ele alıyor.

Videoları buradan izleyebilirsiniz: 1, 2, 3.

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