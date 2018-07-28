Kısa bir süre önce Galaxy Tab A2 XL adıyla bir Samsung tabletin görüntülerinin sızdığını gördük. Bugünse SamMobile’dan gelen bir rapor orta sınıf tabletin iddia edilen özelliklerini doğruluyor.

10.5 İnçli Ekranlı Samsung Galaxy Tab A2 XL

SamMobile’e göre Galaxy Tab A2 XL 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde 10,5 inç ekranı olan orta seviye bir tablet. Aygıt 7,300 mAh bir pil ve 3 GB RAM ile geliyor. Aynı zamanda Snapdragon 450 yonga setini kullanıyor.

Tablette 32 GB depolama alanı, 8 MP ana kamera ve 5 MP ön kamera var. Aynı zamanda daha fazla depolama için microSD kart yuvası yerli yerinde. Bağlantı tarafında Bluetooth 4.2, 5GHz Wi-Fi ac ve LTE destekleri sunulmuş. Tab A2 XL kutudan Android Oreo 8.1 ile çıkıyor.

Tabletin dijital gezinme tuşlarına sahip olacağı ve Galaxy Tab S4’te olduğu gibi iris tarayıcısı yerine yüz tanıma ile kilit açma özelliğini kullanacağı söyleniyor. Samsung Galaxy Tab A2 XL, New York’ta 9 Ağustos’taki Galaxy Note9 etkinliğinde tanıtılacak. Beraberinde gelecek olan Galaxy Tab S4 ise S Pen ile kullanılıyor.

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